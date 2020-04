Zij winnen bij de coronacrisis: lederschilpadden leggen meer eieren

Eindelijk wat goed coronanieuws: door de lockdown en verminderde menselijke activiteit krijgt de populatie lederschilpadden in Florida een flinke boost. De enorme zeeschildpadden zijn al een tijdje ‘kwetsbaar’ – sommige subsoorten zelfs ernstig bedreigd – maar nu hebben onderzoekers van het Logerhead marinelife center een recordaantal nesten geteld: 76 op een stuk strand van 15 kilometer lang, een “significante stijging”.

Volgens de onderzoekers is deze stijging indirect te danken aan het coronavirus, want de schildpadden vinden sneller hun weg naar een leeg strand. Bovendien is er nu minder activiteit op zee en lopen ...