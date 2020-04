Noord-Koreaanse leider Kim mogelijk in kritieke toestand na operatie

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un zou in kritieke toestand verkeren na een medische ingreep. Dat melden diverse media dinsdag. Het Amerikaanse nieuwsmedium CNN vernam van een bron binnen de inlichtingendiensten dat Kim “in groot gevaar is na een operatie”. De Zuid-Koreaanse onlinekrant Daily NK, die gespecialiseerd is in nieuws uit Noord-Korea, berichtte dan weer dat Kim behandeld werd na een cardiovasculaire ingreep op 12 april.