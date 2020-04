Aantal executies met 5 procent gedaald in 2019, maar piekt wel in Saudi-Arabië

In 2019 heeft Amnesty International 657 executies opgetekend. Dat is 5 procent minder dan het jaar voordien, toen de mensenrechtenorganisatie minstens 690 terechtstellingen registreerde. Het cijfer daalt voor het vierde jaar op rij en is het laagste aantal executies van het voorbije decennium, aldus Amnesty International in zijn jaarlijks doodstrafrapport. De Saudische autoriteiten executeerden vorig jaar 184 mensen, het hoogste jaaraantal ooit in dat land.