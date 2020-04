Het dodental van de schietpartij het voorbije weekend in Canada is opgelopen tot 18. Dat heeft premier Justin Trudeau maandag gezegd op een persconferentie. In een vorige balans was sprake van 16 doden, bovenop de dader die door de politie werd doodgeschoten.

De schietpartij in Portapique, in de provincie Nova Scotia, is de ergste in de geschiedenis van Canada. Trudeau sprak tijdens zijn dagelijkse persconferentie over het coronavirus over een “tragedie die ...