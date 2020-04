Gingelom / Diepenbeek / Mol -

Voor leerlingen van het basis- en secundair onderwijs is na de paasvakantie het preteaching experiment van start gegaan. De leerlingen krijgen via takenpakketten en video’s nieuwe leerstof te zien. Dit is een voorbereiding op de lessen die ze zullen krijgen wanneer de scholen terug open gaan. Hoe ervaren de leerlingen dit, en hoe is het voor de ouders? We lieten een aantal gezinnen aan het woord wiens huis veranderde in een klaslokaal.