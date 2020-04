Twee zusjes van 7 en 12 jaar uit Houthalen vertrekken thuis en keren niet meer terug

Houthalen-Helchteren - De zusjes Lyana en Yoni Permentier uit Houthalen maandagmiddag thuis vertrokken en niet meer teruggekomen. Ze zijn nog maar 7 en 12 jaar oud. Mama An Vanoppen sloeg alarm via Facebook. Toen haar dochtertjes ’s avonds nog niet terecht waren, heeft Child Focus een opsporingsbericht verspreid.

“Ze zijn op zowat een kilometer van huis te voet gezien, en daarna ontbreekt elk spoor. Ze zijn nog zo jong en hun vertrek is zorgwekkend”, zegt persmagistraat Anja De Schutter van het parket Limburg. Het parket en child focus vragen iedereen om naar de meisjes uit te kijken. “Ze zullen toch op een bepaald moment iets moeten eten. Zeker in deze coronatijd is dat niet vanzelfsprekend. Ze zullen zeker opvallen.”

De zusjes vertrokken tussen 11.45 uur en 12.15 uur aan hun huis op de Grote Baan in Houthalen. Sindsdien zijn ze niet meer gezien. Lyna is 1,30 meter groot en struis gebouwd. Ze is nog maar zeven jaar oud. Lyna heeft bruine ogen en bruine haren tot net onder de oren, in carré geknipt. Ze draagt een blauwe jeansbroek, een zwart-grijze t-shirt en grijze schoenen van het merk Nike.

Haar zus Yoni is twaalf en 1,50 meter groot. Yoni is slank en heeft bruine ogen en lange bruine haren. Ze droeg maandag een beige legging en een blauw-wit bloesje. Ze zou ook een kleine blauwe trolley bij hebben. Het Facebookbericht van mama An Vanoppen is honderden keren gedeeld. Voorlopig zag niemand haar dochtertjes.

Bij het vertrek van de meisjes is geen crimineel feit gemoeid, ze zijn thuis met z’n tweeën vertrokken. Er is grote ongerustheid omdat niemand weet wat of wie de meisjes hun pad kruist.

Wie de meisjes ziet of weet waar ze zijn, wordt gevraagd naar Child Focus te bellen op het gratis noodnummer 116 000.

De politie kan gebeld worden via het gratis nummer 0800 30 30 0.