POLL. Wie is volgens jou de mol?

Wie is de mol? Bart, Jolien of Alina? Foto: Vier

Hasselt - Zondag is het zover: de finale van De Mol. Na weken speuren komen we te weten wie al sinds het begin zeker was van die finaleplek. Wie saboteerde de groep in Griekenland? Wie is de mol?

De mol komt niet voor het tweede jaar op rij uit Hasselt. Consultant Christian viel net voor de finale af. En dus zijn er nog drie verdachten: Bart, Jolien en Alina. Voerde Bart nog voor de start van dit zevende seizoen een mollenstreek uit door 10.200 euro uit de pot te halen voor een vrijstelling? Bewaakte Jolien ’s nachts haar eigen naam in de doos van Pandora? Of is het toch benjamin Alina en stond haar naam niet voor niets met graffiti geschreven op een muur in Griekenland? Wie is volgens jou de opvolger van mol Elisabet? Stem hieronder via onze poll.