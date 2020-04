Speler van Lokomotiv Moskou overleden tijdens trainingssessie

Innokentiy Samokhvalov, een 22-jarige verdediger van Lokomotiv Moskou, is overleden tijdens een individuele trainingssessie. Dat heeft de Russische club maandag bekendgemaakt.

“Hij voelde zich slecht tijdens een individuele trainingssessie. De omstandigheden worden momenteel onderzocht”, meldt Lokomotiv Moskou in een persbericht. De spelers van de club trainen momenteel individueel, aangezien groepstrainingen niet zijn toegestaan in de strijd tegen het coronavirus.

Innokentiy Samokhvalov stond sinds 2015 op de loonlijst van Lokomotiv Moskou. Hij speelde nooit voor de eerste ploeg. De verdediger trad aan voor Kazanka, het B-team van Lokomotiv dat uitkomt in de derde klasse.

“Hij was een vriendelijke en sympathieke man, een goede vriend. Dit is een groot verdriet voor onze familie”, zo staat nog in het communiqué te lezen.

Zijn coach bij Kazanka, Alexander Grishin, verklaarde aan het agentschap R-Sport dat de speler is overleden aan een hartstilstand.