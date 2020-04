Dieven stelen dure voetballen bij FC De Klok in Viversel

Heusden-Zolder -

Inbrekers hebben toegeslagen in het voetballokaal van FC De Klok in de Laarstraat in Viversel bij Heusden-Zolder. De daders beukten met veel geweld de deur in. Ze gebruikten snoeischaren die ze buiten zagen liggen. Ze gingen met 10 dure (match)voetballen aan de haal. De club is onder de indruk dat zelfs in deze coronatijd wordt ingebroken. “We zijn er zondagnamiddag op uitgekomen”, zegt Fons Polaris, schatbewaarder van de recreatieclub. “De dieven hebben de deur ingestampt en het ballenrek opengebroken. Ook de afsluiting aan het voetbalveld en de ijzeren kast met materiaal hebben ze opengebroken. Daar stalen ze snoeischaren waarmee wij op ons terrein werken en braken ze gewelddadig de deur open. Het is niet de eerste keer dat er inbrekers over de vloer komen. Maar dat ze ten tijden corona ook inbreken maakt bij boos. Zeker als je weet dat we als vereniging onze kas niet meer kunnen spijzen en ze ervandoor gaan met onze dure voetballen waarmee wij wedstrijden spelen. Die voetballen kosten meer dan 145 euro per stuk. En dan spreek ik nog niet over de schade die ze hebben aangericht. Schandalig. Maandag hebben we de politie ingelicht en zijn ze ter plaatse gekomen. Wij hopen dat de dieven snel worden gevat.”