Zeven nieuwe coronadoden brengen totaal in Limburg op 302

Hasselt - In de Limburgse ziekenhuizen zijn opnieuw zeven coronapatiënten overleden. Dat brengt het totale dodenaantal in de ziekenhuizen op 302. Minstens 901 coronapatiënten mochten het ziekenhuis al verlaten.

Het coronavirus heeft in de Limburgse ziekenhuizen opnieuw slachtoffers gemaakt. Zo stierven er in de ziekenhuizen alweer zeven coronapatiënten. Het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder werd met drie nieuwe overlijdens het zwaarst getroffen.

De totale dodenbalans staat daar nu op 48. Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt telt nog altijd het hoogste aantal corona-overlijdens: 78 in totaal. Al is het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis met 75 coronadoden ook bijzonder hard getroffen. Het ZOL in Genk heeft 46 corona-overlijdens te betreuren, het AZ Vesalius in Tongeren 22 en het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 21. In het Mariaziekenhuis in Pelt waren er tot begin april 12 corona-overlijdens.

Dat brengt het totale aantal coronadoden in de Limburgse ziekenhuizen op 302. Wel hoopgevend: in zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen – Mariaziekenhuis in Pelt niet meegerekend – mochten in totaal al 901 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten.