Leerkrachten Virga Jesse missen hun klas, en zetten dat gevoel op muziek

Hasselt - Er wordt dezer dagen niet alleen aan nieuwe leerstof op allerlei multimediale toepassingen gewerkt. Een twintigtal leerkrachten van het Hasseltse Virga Jessecollege heeft, elk vanuit hun kot, een lied gemaakt waarin ze het missen van hun leerlingen bezingen.

“De idee komt van Liesbeth Vanheusden die meten ook voor de tekst zorgde”, zegt collega-leerkracht Lisa Jans die de PR van het waarneemt. “In het Virga Jessecollege maken we duidelijk niet enkel video's om de leerstof over te brengen, maar ook om te tonen hoe hard we onze leerlingen missen.”

Yves Daelemans zorgde voor muziek en beeld en onder impuls van Julie Lamerichs werden de filmpjes ingeblikt.