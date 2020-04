Trio moet 5,8 miljoen euro ophoesten voor ontkleuren van rode diesel

Een 39-jarige Genkenaar en twee Nederlanders zijn veroordeeld tot geldboetes van elk 1.674.680 euro voor het ontkleuren van 783.132 liter rode gasolie in een loods in Lanaken. Ze moeten ook de ontdoken accijnzen van 334.936 euro en de tegenwaarde van de ontkleurde brandstof, begroot op 519.059 euro, betalen.

Lanaken / As / Genk -

De drie mannen werkten van 30 november 2014 tot en met 16 maart 2015 samen om hun handeltje in ontkleurde rode diesel draaiende te houden. De Genkenaar huurde een loods in de Wolfstraat in Lanaken om ...