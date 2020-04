Boetes voor jongeren die samenkomen in bos in Lanklaar

Dilsen-Stokkem - Vier jongeren hebben zondagavond een corona- en een gasboete gekregen. Het viertal werd betrapt middenin een bos ter hoogte van de Sint Jansweg in Lanklaar. In de namiddag had een wandelaar daar al een pas gedoofd kampvuurtje ontdekt. Er was gebarbecued. Op de plek werd veel vuil achtergelaten. Twee zakken vol leeggoed, een klein barbecue-stel en een vleesschotel waren er achtergelaten. Alles wees erop dat het een ontmoetingsplaats voor jongeren was. Toen de politie later nog eens ging kijken, troffen ze het kwartet aan en werden de pv’s opgesteld.