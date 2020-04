Vos wandelt voor valavond op gemak op- en afritten complex in Zolder over

Heusden-Zolder -

Zondagavond heeft Abdullah Sanli een speciale avond meemaakt. Hij was na een dringende herstelling onderweg naar huis toen hij ter hoogte van het op- en afritcomplex van de E314 in Zolder een dier de weg zag oversteken. “Ik dacht eerst dat het de wolf was. Ik had zo’n dier nog nooit in het echt gezien. Daarom stopte ik langs de weg om de ‘wolf’ op beeld te zetten. Hij liep langzaam over de weg, op zijn gemak. Keek zelfs niet om naar mij. Nu blijkt dat het geen wolf maar een vos was. Maar toch, voor mij was het zien van zo’n dier sowieso een uitzonderlijke ervaring. Dat maak je normaal niet mee op deze drukke wegen.”