Dilsen-Stokkem -

De politie heeft zondagvoormiddag twee BB-guns in bewaring genomen in Lanklaar. Twee mannen waren daar op het speelpleintje in de Windelsteenstraat met de plastic kinderpistooltje die verdacht veel op een echt wapen lijken, aan het spelen. De zorgde voor enkele oproepen bij de politie. Ter plaatse trof een patrouille twee gastarbeiders met BB-guns aan. De mannen begrepen dat ze hun wapens moesten inleveren.