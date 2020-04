Prins Harry en Meghan Markle snijden banden met vier kranten door: “Ze verwoesten levens”

De hoofdredacteurs van The Sun, The Daily Mail, The Mirror en The Express kregen zondag een wel heel bijzondere brief toegestuurd. Afzenders: prins Harry en Meghan Markle. Daarin zeggen ze dat ze met geen enkele van de vier tabloids ooit nog zullen samenwerken.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben de banden volledig doorgesneden met de vier Britse tabloidkranten The Sun, The Daily Mail, The Mirror en The Express. Het koppel deed dat met een brief die telkens gericht was aan de hoofdredacteur en zondag werd verstuurd. Daarin zeggen ze dat ze nooit meer zullen communiceren met die bladen, geen aanvragen meer zullen beantwoorden en interviews zijn al helemaal uit den boze. Volgens hen zijn de tabloids verantwoordelijk voor het “verwoesten van levens”.

Dat die brief nu werd verstuurd, is niet toevallig. Deze week vinden in de Britse rechtbank de eerste verhoren plaats in de rechtszaak die Meghan heeft aangespannen tegen Associated Newspapers, uitgever van onder meer Mail on Sunday. Dat deed ze omdat de krant een “vertrouwelijke” brief uit 2018 van haar aan haar vader had gepubliceerd.

“De hertog en hertogin van Sussex hebben gezien hoe de levens van mensen die ze kennen - en ook van volslagen vreemden - zonder goede reden volledig werden uitgeplozen. Enkel en alleen omdat ze roddels zouden kunnen schrijven en de advertentie-inkomsten zouden binnenstromen”, klinkt het in de brief.

Kritiek mag

Maar dat wil volgens Harry en Meghan niet zeggen dat ze geen kritiek kunnen verdragen. “We willen hiermee niemand het zwijgen opleggen of correcte berichtgeving aan banden leggen. De media hebben het recht om over ons te berichten en mogen een mening hebben over ons, of die nu goed of slecht is. Maar dat mag niet gebaseerd zijn op leugens. Daarom willen we ook duidelijk maken dat het niet om een algemeen beleid gaat.”