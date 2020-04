Lummen -

Maandag iets voor 14 uur is in de Vijverstraat een boom op de auto van Robbin Wouters gevallen. De voorruit raakte zwaar beschadigd en door de slag verbrijzelde ook de achterruit. “Er hingen stukjes glas in mijn haren en kleren. Gelukkig raakte ikzelf niet gewond”, zegt de man.