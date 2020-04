Hoeselt / Bilzen - Een 40-jarige fietser uit Bilzen is maandag rond 1 uur betrapt op fietsen onder invloed. Uit een speekseltest bleek dat de man recent marihuana had gebruikt. De man was vanuit Rijkhoven op weg naar een broodautomaat in Hoeselt. Het was niet de eerste keer dat de man op rijden onder invloed werd betrapt. In 2017 moest hij daar al eens een boete van 1.500 euro voor betalen en kreeg hij 6 maanden rijverbod. Er werd een proces-verbaal opgesteld.