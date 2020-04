Nieuw fotoproject toont het leven zoals het is in isolatie

De realiteit hakt erin bij de Amerikaanse Olivia Gatwood (28). De YouTube-ster, dichter en activist kwam na een bezoek aan de supermarkt diepbedroefd thuis omdat het winkelen haar deed beseffen hoe ernstig de coronacrisis is. Dat verdriet leidde tot een mooi online project.

Terug thuis van de supermarkt werd Olivia overspoeld door verdrietige gevoelens. Ze trok haar kleren uit angst voor een kruisbesmetting uit en nam in haar lingerie plaats op een stoel. Ze maakte met behulp van de zelfontspanner op haar mobiele telefoon een kiekje, waarop ze triestig in de lens staart. Het resultaat is een beklijvend beeld dat de isolatie, waarin velen onder ons vertoeven, weergeeft .

Met de hashtag #girlsofisolation wil Olivia andere vrouwen aanzetten om ook zo’n foto’s te maken. Aanvankelijk zou ze alle beelden in een collega verwerken, maar de respons is groter dan verwacht. Inmiddels hebben tientallen dames haar voorbeeld gevolgd en worden de beelden op een eigen Instagrampagina gebundeld. Het account heeft bijna 12.000 volgers. Alle portretten erop zijn zwart-wit om het gevoel van eenzaamheid in deze moeilijke tijden nog beter weer te geven.