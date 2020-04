Isabella A brengt een ingetogen Blijf in uw kot-concert.

Isabelle A is weer helemaal hot in de Vlaamse muziekwereld. Lock-down of niet, ze blijft haar eeuwige sympathieke zelf en zei dus ook meteen ja voor een Blijf in uw kot-concert.

Samen met singer Songwriter Daalman klinkt en klikt het helemaal zoals het hoort. Beiden brengen heel mooie versies van hun gezamenlijke nummer ‘Jij’, van ‘Geen nacht alleen’ en ook een heel ingetogen versie, met boodschap voor de Limburgers, van ‘Lekker Beest.

Wil je iets achterlaten in de digitale hoed dan staan Isabelle en Davy dit af als steun voor alle zorgenden in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.