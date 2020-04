75 nieuwe besmettingen in Limburg: “We hebben controle over het virus”

Hasselt - De afgelopen 24 uur hebben in Limburg opnieuw 75 mensen positief getest op het coronavirus, wat het totale aantal besmettingen in onze provincie op 4.716 brengt. Goed nieuws: het aantal nieuwe besmettingen in Limburg daalt voor de vierde dag op rij. “We hebben controle over het virus”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Limburg daalt opnieuw en dat voor de vierde dag op rij. De afgelopen 24 uur hebben 75 Limburgers positief getest op het coronavirus, zondag was er sprake van 119 nieuwe besmettingen, zaterdag 120 en vrijdag 139. Het totale aantal bevestigde besmettingen in Limburg komt daarmee op 4.716. Limburg blijft daarmee de zwaarst getroffen provincie in deze coronacrisis. Op dit moment zijn in Limburg 55 op 10.000 inwoners met zekerheid besmet met het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal nog een stuk hoger. Na Limburg is West-Vlaanderen het hardst getroffen met 38 op 10.000 besmette inwoners, gevolgd door Vlaams-Brabant (36 op 10.000 besmet), Oost-Vlaanderen (32 op 10.000 besmet) en Antwerpen (27 op 10.000 besmet).

39.983 besmettingen

Over het hele land zijn er opnieuw 1.487 nieuwe besmettingen bijgekomen, wat het totaal op 39.983 brengt. Opnieuw stierven er 168 Belgen aan Covid-19: 62 van hen stierven in het ziekenhuis, 103 in de woon-zorgcentra. De teller van het aantal coronadoden in ons land komt daarmee op 5.828. Iets meer dan de helft van de overlijdens (52 procent) zijn te betreuren in onze rusthuizen. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is opnieuw lichtjes opgelopen tot 4.920 (+49). Van die 4.920 patiënten liggen er 1.071 op intensieve zorgen (-10), 760 van hen worden beademd (-21). “De curve van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is afgeplat en dat is bemoedigend” ,zegt viroloog Steven Van Gucht. “We hebben controle kunnen nemen over het virus. Dankzij die controle zullen we nu voorzichtig en heel geleidelijk de opgelegde maatregelen van de overheid kunnen terugschroeven.”