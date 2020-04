Deze grafiek toont belang van coronamaatregelen

Op de dagelijkse persconferentie werden voor het eerst ook een aantal grafieken getoond, opgesteld door prof Niels Hens van de UHasselt, die het effect van de maatregelen op de verspreiding van het virus duidelijk maken.

Op de bovenstaande grafiek ziet u een aantal blauwe lijnen: één met een voorspelling van de ziekenhuisopnames in een scenario met de huidige maatregelen, één met een voorspelling als de maatregelen niet gestart waren op 14 maart en eentje als de maatregelen volledige stopgezet zouden zijn op 16 april. De zwarte bolletjes zijn bevestigde gevallen.

“De bolletjes die u ziet tonen de reële metingen aan”, aldus Van Gucht. “Dat is de afgeplatte curve die we momenteel zien. Het eerste scenario toont wat er gebeurd zou zijn als we geen maatregelen hadden genomen. Dan zou het aantal gevallen exponentieel gestegen zijn met heel waarschijnlijk een belasting van ons gezondheidssysteem tot gevolg. De tweede lijn toont aan wat er gebeurd zou zijn als we alle maatregelen hadden losgelaten op 16 april. Dan hadden we heel waarschijnlijk opnieuw een exponentiële toename gezien. Het is belangrijk om die curve zo plat mogelijk te houden, dat we de viruscirculatie eerst zo klein mogelijk maken, en dat we dan met meer gemak en meer garantie maatregelen kunnen loslaten.“

“Het blijft wel betekenen dat we waakzaam zullen moeten blijven in de toekomst. Dat kan door sterk in te zetten op testen van verdachte gevallen, het isoleren van nieuwe gevallen, het opsporen van contacten en die mensen te sensibiliseren. En toch ook nog altijd een aantal regels rond afstand houden, blijven respecteren.”

“Aandacht mag niet verslappen”

Woordvoerder Yves Stevens waarschuwde wel: “De curve lijkt voor velen misschien een abstract gegeven, maar ze toont de impact van ons gedrag van de afgelopen weken. Ze toont aan dat we slagen in ons opzet om de situatie beheersbaar te houden. Dit geeft hoop voor de toekomst, maar we mogen onze inspanningen niet te snel loslaten. De bemoedigende cijfers mogen absoluut geen signaal zijn om onze aandacht te laten verslappen. Het moet juist een motivatie zijn om vol te houden. De curve moet nog verder naar beneden. Blijf dus volhouden. Samen kunnen we dit.”