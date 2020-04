McDonald’s helpt je thuis een echte Happy Meal voor te schotelen

Nu McDonald’s-vestigingen al een maand de deuren hebben gesloten, zijn mama’s en papa’s wereldwijd bijzonder creatief aan de slag gegaan om hun kinderen toch een Happy Meal te kunnen voorzetten. Ze krijgen daarbij nu een beetje extra hulp van de fastfoodketen.

Het verhaal van de Britse mama Megan Paley ging de afgelopen weken viraal. De vrouw heeft met Ben een tienjarig autistisch zoontje dat dol is op McDonald’s, maar hun wekelijks bezoekje aan het hamburgerrestaurant kan door de lockdown voorlopig niet doorgaan. Een klein drama voor de jongen en dus bedacht ze een creatieve oplossing. Ze maakte thuis zelf een hamburger en frietjes in een kartonnen bakje. Ook andere mama’s en papa’s, met vaak autistische kinderen, volgden in haar spoor en knutselden Happy Meals in elkaar.

Om het de ouders wat makkelijker te maken, heeft McDonald’s nu een patroon voor de doos van de Happy Meal beschikbaar gemaakt op zijn website. Printen en knippen en je hebt een typisch rood exemplaar met het gele logo in je bezit om de kinderen mee te verrassen. Die kan je bovendien zelf nog personaliseren.

Voor Belgische ouders die met hetzelfde probleem kampen, is er alvast goed nieuws op komst. McDonald’s heeft zopas bekendgemaakt dat het op 21 april de drive-in van de restaurants weer opent. Wie echter te veraf woont van een drive-in kan natuurlijk nog altijd met de geprinte doos aan de slag gaan.