168 nieuwe overlijdens in ons land, aantal patiënten in ziekenhuis stijgt opnieuw

Er zijn de afgelopen 232 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, 138 hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totale aantal op 4.920, dat is een stijging van 49.

Daarvan zijn er 1.071 op intensieve zorgen, dat is daling van tien gevallen. In totaal moeten 760 patiënten beademend worden, dat is een daling van 21.

De afgelopen 24 uur werden 168 overlijdens gerapporteerd, 84 in Vlaanderen, 56 in Wallonië, 28 in Brussel. Van die 168 overlijdens zijn er 62 personen in het ziekenhuis overleden, allemaal bevestigde coronagevallen. In woon-zorgcentra overleden 103 personen, waarvan 3 procent bevestigde gevallen en de overige 97 procent vermoedelijke gevallen.

In totaal zijn nu 5.828 mensen in ons land overleden, waarvan 47 procent in de ziekenhuizen en 52 procent in de woon-zorgcentra. De anderen lieten het leven thuis of in andere instellingen.

Viroloog Steven Van Gucht stelde ook nieuwe curves voor, opgesteld door prof Niels Hens van de UHasselt. Onder meer onderstaande grafiek, die aantoont wat er was gebeurd als de coronamaatregelen waren gestopt op 16 april.

“Dan zouden we opnieuw een forse stijging gezien hebben. Daarom willen we niet te vroeg loslaten”, legde hij uit. “We moeten de viruscirculatie zo klein mogelijk houden. Dan kunnen we met meer garantie bieden eens de maatregelen wel soepeler worden. We zullen waakzaam moeten blijven, dat kan door te blijven inzetten op testen, door contacten op te sporen, door te isoleren en door een de regels rond het behouden van sociale distantie goed na te leven.”