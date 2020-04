Tienduizenden helden

Wellen - Het is niet mijn gewoonte om columns te schrijven. Dat laat ik liever over aan de vele tientallen columnisten die de Buurtkrant rijk is en die week na week verhalen brengen uit hun straat, hun wijk, hun dorp, hun stad. Maar het zijn uitzonderlijke tijden...

Exact vijf weken zitten we in lockdown, dankzij een uitspraak van onze minister van volksgezondheid vooral gekend als “Zitten we in ons Kot”. Waarom ik vandaag wel in mijn pen kruip heeft te maken met het feit dat we op onze redactie nu al vijf weken lang niet alleen de ellende maar ook de warmte voelen in Limburg. We zijn niet alleen de hardst getroffen provincie maar zeker ook de warmste provincie van het land. De toevloed aan mooie warme verhalen is zo groot, dat we zelfs de GoedNieuwsKrant en de Buurtkrant hebben omgevormd tot “Limburg tegen Corona”.

Net zoals de meeste medewerkers van de redactie, werk ik sinds 18 maart van thuis uit. Helaas is het Covid-19 virus tot dichtbij “Mijn Kot” in Wellen gekomen. De afgelopen weken verloor ik mijn schoonbroer en mijn naaste buurman. Mijn nichtje, die verpleegster is in het St-Trudo ziekenhuis van St-Truiden, raakte besmet maar is gelukkig beter. Ja er is hier veel verdriet, maar gelukkig zie ik dagelijks tientallen verhalen via mijn laptop binnen stromen van gewone mensen die mondmaskers aan het maken zijn. Van gewone mensen die boodschappen doen voor hun bejaarde buurvrouw of haar even opbellen in het rusthuis. Van een verpakkingsbedrijf dat gratis folie levert voor het maken van spatmaskers in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen. Van artiesten, bekende en minder bekende, die ons elke dag proberen op te beuren met een hoopvolle boodschap en een concert vanuit hun kot. Van opstellers van onze wekelijkse scholenquiz die, zoals eerder gepland, nu niet willen stoppen met de scholenquiz. Wij laten ons niet tegenhouden door een stom virus!

Wat ik ook merk is dat de mensen die ik tegen kom, of dat nu in de voedingswinkel is of tijdens een fietstocht in de buurt, vriendelijker zijn, hulpvaardiger en beleefder dan voor de crisis. Van mensen van wie ik het vroeger niet verwachtte, krijg ik nu zelfs vriendelijk een goedendag.

Hoelang deze crisis nog zal duren weet niemand, tot er een vaccin is zeggen de specialisten. Wat ik wel weet is dat deze provincie vele tienduizenden helden kent: hulpdiensten, zorgverleners, voedingsproducenten, winkelbediendes, postbodes, huisvuilophalers, pakjesbezorgers,... Maar we mogen zeker ook die vele onbekende en gewone mensen niet vergeten die er elke dag zijn om te helpen waar het kan. Ook dat zijn onze helden. Ook zij verdienen een plaats in onze geschiedenisboeken.

Blijf ons, zoals de afgelopen weken, al uw warme verhalen bezorgen.

Intussen en vooral: blijf gezond!

Johnny Put

Fieldmanager Het Belang van Limburg