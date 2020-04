Beyoncé duikt tijdens concert plots op met belangrijke boodschap

Haar naam stond niet in het indrukwekkende lijstje van sterren die Lady Gaga had verzameld voor haar evenement One World: Together At Home, maar Beyoncé dook plots toch op. Ze kaartte in een videoboodschap aan dat de zwarte bevolking harder wordt getroffen door de coronacrisis.

Lady Gaga organiseerde samen met de Wereldgezondheidsorganisatie en Global Citizen zaterdag een internationaal evenement om positiviteit te verspreiden in deze barre tijden. Tientallen artiesten en bekendheden hadden toegezegd om een huiskamerconcert te brengen of een boodschap in te spreken, maar van Beyoncé ontbrak op de affiche elk spoor. Tot ze plots toch tevoorschijn kwam tijdens de uitzending.

Vanuit haar tuin in Los Angeles sprak ze iedereen toe en ze greep het moment aan om mee te geven dat disproportioneel gezien meer zwarte mensen sterven aan Covid-19. “Vanavond vieren we echte helden”, stak ze van wal. “Diegenen die zichzelf opofferen om ons veilig, gevoed en gezond te houden. De dokters, verpleegkundigen, het zorgpersoneel, de mensen uit de voedingsindustrie, pakjesbezorgers en onderhoudspersoneel die allen werken zodat wij veilig thuis kunnen blijven. We willen je bedanken voor je onzelfzuchtige inzet.”

Alarmerend hoog tempo

Maar er moest haar ook iets belangrijk van het hart. “Zwarte Amerikanen maken onevenredig deel uit van de beroepsbevolking die niet de luxe hebben om vanuit huis te werken. De Afro-Amerikaanse gemeenschappen zijn in het algemeen zeer zwaar getroffen door deze crisis en mensen met bestaande aandoeningen lopen een nog groter risico. Dit virus doodt zwarte mensen in een alarmerend hoog tempo hier in Amerika.”

Afsluiten deed ze met een boodschap van hoop: “Ik weet dat het erg moeilijk is, maar wees alsjeblieft geduldig, blijf aangemoedigd, blijf vertrouwen, blijf positief en blijf bidden voor onze helden. Welterusten.”