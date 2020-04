Remco Evenepoel vervolledigt uitdaging met glans: 300 kilometer fietsen voor de zorgverleners

Het is zondag en het is best goed weer. Wat kan je in coronatijden dan beter doen dan erop uittrekken met de fiets? Dat dacht ook Remco Evenepoel. Het supertalent wilde 300 kilometer fietsen om zorgverleners een haar onder de riem te steken. Na negen uur en 40 minuten fietsen was de uitdaging voltooid, een pasta van de mama en een ijsje waren zijn welverdiende beloning.