Drives van Belgische McDonald’s mogen morgen opnieuw open

Vanaf morgen mogen alle McDrives in België opnieuw open. De fastfood restaurantketen heeft extra maatregelen getroffen voor de veiligheid van klant en medewerker, waardoor ze terug de schuifdeurtjes van de McDrives mogen openen. “De gezondheid en veiligheid van onze klanten en medewerkers zijn meer dan ooit onze topprioriteit”, laat Stephan De Brouwer, Managing Director McDonald’s Belgium weten in een persbericht.

McDonald’s sloot op 18 maart zijn 87 Belgische restaurants, inclusief de ‘drives’. Een maand later gaan die laatste dus opnieuw open. In totaal hebben 68 van de 87 restaurants in ons land zo’n drive-in.

Het bedrijf zegt de nodige maatregelen te hebben genomen zodat het personeel in veilige omstandigheden weer aan de slag kan. Zo is het werkgebied van elke medewerker afgebakend, en hebben medewerkers een persoonlijk mondmasker en handschoenen.

Er is tijdelijk een vereenvoudigd menu ingevoerd. De nieuwe openingsuren van de drives zijn van 11.00 uur tot 21.00 uur.