Luchtvaarticoon en vijfvoudig Rode Duivel Raymond ‘Mon’ Van Gestel is vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden in het Heilig Hart-ziekenhuis in Mol. Aeroclub Keiheuvel uit Balen maakte het nieuws bekend. Van Gestel, een topvoetballer in de jaren ‘50, was de oprichter van de vliegclub in de Antwerpse Kempen.