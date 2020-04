Je kan de opvoeding van de nieuwste slechtvalkjes in Ukkel live volgen

Ukkel -

De allereerste slechtvalken in het Brusselse Gewest zijn een feit. In de Ukkelse Sint-Jobkerk kwamen er meteen vier eitjes uit. Vorige maandag waren de eerste drie babyvalkjes een feit, een dag later kwam het vierde ei uit. Zondagochtend waren in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal ook de eerste piepjes te horen. De kathedraal is al jarenlang een traditionele broedplek voor slechtvalken. In het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe is er ook een nest, maar daar lijken de kleine slechtvalken nog niet meteen aanstalten te maken om uit hun eieren te breken. Wie alles graag van op de eerste rij wil volgen, kan terecht op de website www.valkenvooriedereen.be.