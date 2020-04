27 overtreders coronamaatregelen betrapt in politiezone Kempenland

Peer / Hechtel-Eksel / Leopoldsburg -

Bij een politieactie zondag werden in de politiezone Kempenland 27 overtreders beboet die de maatregelen tegen het coronavirus niet naleefden. “In de loop van de zondag hebben onze ploegen op verschillende plaatsen in onze zone controles uitgevoerd”, stelt politiewoordvoerder Eric Cenens. “Helaas stelden zij vast dat de inspanningen van de samenleving om het coronavirus af te remmen, door enkelingen worden teniet gedaan. Het is schokkend te moeten vaststellen dat een minderheid zonder verantwoordelijkheidsgevoel, de ijver van de meerderheid van de mensen ondermijnt. Wij hebben dan ook 27 overtreders lik op stuk gegeven met een boete van 250 euro”, zegt Cenens. De Politiezone Kempenland gaat voort met de controles op de naleving van de coronamaatregelen. Er worden daarvoor iedere dag bijkomende ploegen ingezet, bovenop de normale interventieploegen.