Vzw kan Lommel straks terugkopen van Shochatovitch

Als alles volgens plan verloopt en de Israëlische advocaat Udi Shochatovitch maandag de daad bij het woord voegt, krijgt de vzw Lommel SK de club na één jaar opnieuw in handen voor de prijs van één symbolische euro. Daarmee is de eerste horde succesvol genomen voor de toekomst van groen-wit. De volgende stap voor de vzw rond ex-voorzitter Paul Kerkhofs is nu om een nieuwe investeerder te vinden om de continuïteit van Lommel SK te garanderen.

Daarnaast krijgt Lommel SK deze week van het BAS definitief een datum te horen voor de zitting ergens begin mei, die zal beslissen over een nieuwe proflicentie of niet. Dan is het erop of eronder in Noord ...