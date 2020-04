OPROEP. Vandaag start in heel Vlaanderen preteaching. Hoe lukt dat bij u thuis?

Vandaag start in heel Vlaanderen het zogenaamde preteaching. Voor de paasvakantie waren de lessen nog beperkt tot herhalingen, maar vanaf vandaag krijgen leerlingen ook nieuwe leerstof die straks – als ze weer op hun echte schoolbanken zitten – weer zal worden herhaald. Bedoeling is dat ouders hun kinderen daarin begeleiden. Hoe lukt dat bij u thuis? Hoe gaat uw kind om met de nieuwe leerstof? En is het takenpakket voor hen haalbaar? Krijgt u uw eigen taken nog geregeld? Wij zijn op zoek naar ouders die willen getuigen over de eerste dag ‘preteaching’. Laat hier jouw ervaringen met het nieuwe systeem aan ons weten.