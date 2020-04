"Niemand zegt neen tegen Mercedes, ook Max Verstappen niet"

Williams F1-piloot George Russell brengt de lockdown door bij zijn ouders op het platteland en van daaruit gaf hij interview aan de ‘Evening Standard.’

Normaal gesproken zou Russell gisteren de GP van China hebben afgewerkt en was het F1-seizoen al vier races ver. De oorzaak waarom hij nu bij zijn ouders op het Engelse platteland zit hoeven we u niet meer uit te leggen.

In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau beleefde Russell geen gemakkelijk jaar bij het noodlijdende Williams F1 team. Hij wordt al jaren aanzien als een van de grootste talenten en daar liet hij soms flitsen van zien maar met de Williams FW42 viel geen eer te behalen.

Russell kwam in de Formule 1 samen met jongens als Norris en Albon waarmee hij in de F2 steevast in de voorste gelederen terug te vinden was en hij geeft toe dat het soms steekt dat rijders van dezelfde generatie verder voorin te vinden zijn op de grid.

"Het is soms moeilijk als je kerels ziet waar je in de F2 behoorlijk tegen hebt gestreden en die nu vooraan op de grid staan en ik achteraan. Maar ik weet hoe het gaat, het is om het even. Ik wil graag voor de lange termijn gaan, want ik wil een vijftien- tot twintigjarige carrière in de Formule 1."

"Ik weet dat wat er nu ook gebeurt, geen gevolgen zal hem voor mij of Lando of Alex. We krijgen onze kans. Ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik blij ben voor hen, blij dat ze stralen, maar hopelijk krijg ik mijn kans ook."

Tot nader order is George Russell nog altijd lid van de Mercedes-familie en grote baas Toto Wolff is een fan. Meer dan eens valt zijn naam als het gaat over een zitje bij Mercedes en over zijn ambities is Russell duidelijk.

"Mijn ambitie is duidelijk: ik wil wereldkampioen worden," zegt hij zelfverzekerd. "Op dit moment ben ik erg loyaal aan Williams. Ze gaven me mijn kans om te rijden in de F1 en ik zal dat nooit vergeten."

"Ik ben geassocieerd met Mercedes en natuurlijk, ze zijn de dominante kracht en elke rijder in de F1 zou ze niet afwijzen, zelfs Max en Charles niet. Zoveel rijders zouden in de Mercedes willen zitten."

