Paul Buysse treedt af als voorzitter van Koninklijke Schenking: “Het is een penibele zaak”

Paul Buysse (75), vertrouweling van koning Filip, is afgetreden als voorzitter van de Koninklijke Schenking. De instelling die kastelen en andere bezittingen van de koninklijke familie beheert, lag eind vorig jaar nog onder vuur. Buysse moest zich verdedigen tegen berichten dat de belastingbetaler grotendeels het onderhoud van de koninklijke domeinen zou betalen.

“Het is een penibele zaak”, zegt graaf Buysse in een reactie aan onze krant. Om meteen stellig te ontkennen dat hij moet aftreden na de commotie van zo’n vijf maanden geleden. “Mijn leeftijd, dát is penibel ...