Drukke virtuele dag voor Thibaut Courtois: eerst 15de plek in Formule 1 GP, nadien overtuigende NBA-zege

Charles Leclerc (Ferrari) heeft zondag de virtuele Grote Prijs van China op zijn naam geschreven. De Monegask haalde het voor de Thailander Alexander Albon (Red Bull) en de Chinees Guanyu Zhou (Renault), die actief is in de Formule 2. Stoffel Vandoorne (Mercedes) finishte in eerste instantie als derde, maar kreeg een tijdstraf en viel naar de 5de stek. Rode Duivel Thibaut Courtois, die uitkwam voor Red Bull, finishte als vijftiende. Later op de avond waagde Courtois zich nog eens aan een virtuele NBA-match, hij klopte Hornets-speler Willy Hernangómez Geuer met ruime cijfers.