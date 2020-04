Om haar werkgever terwille te zijn en om in alle veiligheid thuis te kunnen werken, liet Ingrid Lenaerts (52, Tongeren) haar gsm-abonnement overzetten naar Proximus. “Maar ik was uit het oog verloren dat ik met Orange nog een contract van twee jaar had”, zegt Ingrid. “De verbreking dreigt me meer dan honderd euro te kosten.”