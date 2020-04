Vanaf vandaag preteaching: een van de grootste pedagogische experimenten ooit

Hasselt -

De schoolpoorten blijven dicht, tenzij voor kinderen van ouders die niet thuis werken. Maar de lessen starten vanaf vandaag weer voor iedereen op allerlei manieren. De officiële richtlijn is beperkt tot “preteaching” of de kennismaking met nieuwe leerstof die straks wordt herhaald, voor de rest vullen de scholen alles zelf in.