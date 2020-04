Twintig gedetineerden mogen Hasseltse gevangenis verlaten dankzij coronacrisis

Hasselt -

Een aantal gedetineerden van de Hasseltse gevangenis is de voorbije week vervroegd vrijgelaten in het kader van de coronacrisis. Ook deze week mogen nog anderen de strafinrichting verlaten. Het gaat om een 20-tal gevangenen. Gedetineerden die zijn veroordeeld voor terreur of een zedenmisdrijf komen niet in aanmerking.