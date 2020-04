Leerkrachten mogen huiswerk leveren, amper vijfde van gevraagde laptops bij leerlingen geraakt

Maandag start in het Vlaams onderwijs het preteaching, het aanbrengen van nieuwe leerstof aan de leerlingen thuis. Niet alle leerlingen beschikken echter over een pc of een laptop. Als alternatief hebben een aantal leerkrachten daarom papieren bundels uitgewerkt om ze te bedelen bij de leerlingen thuis. “Alle verplaatsingen in het kader van het preteaching zijn essentiële verplaatsingen”, zei Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zondagavond bij VTM Nieuws. Dat is volgens Weyts woensdag beslist tijdens de Nationale Veiligheidsraad.