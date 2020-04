Nick en Christophe gaan niet verder als koppel na ‘Blind getrouwd’: “Als ik een nieuw lief heb, zal hij de eerste zijn die het hoort”

Voor altijd zullen ze in de geschiedenisboeken staan als het eerste holebikoppel van Blind getrouwd. Maar getrouwd blijven Christophe Ramont (38) en Nick Laenen (38) niet. Een harde beslissing, maar liefde laat zich niet dwingen. “Waren we getrouwd gebleven, dan waren we elkaar misschien verloren als vrienden. Daar hadden we schrik voor.”