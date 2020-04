De laatste afvaller voor de finale in ‘De Mol’ is bekend: “Onderschat dat er zeer goede leugenaars meededen”

“Het is duidelijk. Het is … Anders zou ik er echt al lang uit liggen. Maar al lang.” Christian (26) zei het zelfverzekerd in de camera, in de laatste eliminatie voor de finale van ‘De mol’. Enkele minuten later kreeg hij bij het afroepen van zijn naam een rood scherm te zien. Zo duidelijk was de saboteur dan toch niet voor de Limburgse consultant. Bart, Alina en Jolien spelen komende zondag de finale.