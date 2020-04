Politie merkt tijdens snelheidsactie dat bestuurders veel te snel rijden in coronatijd

Beringen / Ham / Tessenderlo -

De lokale Politie van Beringen/Ham/Tessenderlo heeft tijdens een snelheidscontrole van dit weekend vastgesteld dat er in deze coronatijden wel degelijk veel te snel gereden wordt. “De minder drukke wegen hebben blijkbaar impact op het rijgedrag van autobestuurders”, zegt Eric Raymaekers, commissaris bij politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo. “Op zaterdagavond hebben wij een grootscheepse snelheidsactie gehouden in onze politiezone. Het viel ons op dat er tegen hoge snelheden gereden werd op plaatsen waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Zo werd er in de Industrieweg in Tessenderlo een bestuurder betrapt aan 170 km/u waar maar 70 mag gereden worden. Op de Heppensesteenweg in Ham reed een autobestuurder 140 km/u waar men maximum 70 mag rijden. Nog iemand reed 120 km/u op de Beverlosesteenweg in Beringen en 2 andere autobestuurders werden betrapt toen ze 135 en 114 km/u reden op de Koerselsesteenweg. Het rijbewijs van drie bestuurders, die we hebben kunnen onderscheppen, is onmiddellijk ingetrokken. De snelheidsovertreders mogen zich verwachten aan een fikse boete. We willen de mensen oproepen om zich ook tijdens deze coronaperiode aan de snelheid te houden. En indien ze niet op de baan moeten zijn zich in hun woning begeven.”