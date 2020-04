Oudsbergen -

In Gruitrode is de aansluiting van de Leemakkerstraat met de Breekiezel afgesloten. Op vraag van de eigenaars van de Dorpsboerderij Het Kruis is de weg zeker de twee komende dagen afgesloten voor verkeer. De gevel van de oude stalling staat op instorten en moet gestut worden. “De veiligheid is in gedrang”, zegt schepen Marco Goossens. De familie beraadt zich over de aanpak van het probleem. De boerderij is beschermd als dorpzicht.