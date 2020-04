5-jarige Leeds-fan wil club helpen om favoriete speler te kopen en biedt … 17 euro zakgeld

Het Engelse voetbal is in de ban van Daniel Auton, een 5-jarige supporter van Leeds United. Het jongetje is fan van centrale verdediger Ben White, die gehuurd wordt van Brighton & Hove Albion. Daniel schreef daarom een hartverwarmende brief naar The Seagulls met de vraag de speler te verkopen aan Leeds. Zelf wilde hij delen in de kosten met zijn zakgeld van 17 euro.