Preteaching maandag van start, maar wat met praktijklessen TSO en BSO?

Je zou het in tijden van lockdown bijna vergeten, maar vandaag is de laatste dag van de paasvakantie. Morgen hervatten de scholen de lessen, maar ze doen dat online via afstandsonderwijs. Het zogenaamde preteaching.

Leerlingen van het ASO kunnen thuis nieuwe leerstof verwerken, maar voor wie een technische opleiding volgt met veel praktijklessen is dat een stuk minder vanzelfsprekend. Bij het Technisch Instituut Sint-Michiel, kortweg TISM, in Bree en het Biotechnicum in Bocholt doen ze er alles aan om ook die leerlingen het schooljaar met succes te laten afronden.