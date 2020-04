Er moet snel duidelijkheid komen voor de vele feestzalen in onze provincie, want de huidige situatie met de strenge coronamaatregelen is financieel onhoudbaar. Dat zegt Jeroen Lenaerts, uitbater van de Hasseltse feestzaal 't Krekelhof. Door de onduidelijkheid over de toekomst schrappen nu al heel wat mensen hun feesten voor mei en juni. Lenaerts hoopt zo snel mogelijk terug te kunnen openen om het vertrouwen van z'n klanten terug te winnen.