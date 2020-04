De Amerikaanse Molly (22) werkt op de lachspieren van het internet. De vrouw verveelde zich tijdens de lockdown en wilde iets nieuw uitproberen. Daarom beslist ze om voor de eerste keer haar bovenlip te waxen en dat verloopt niet zonder slag of stoot. Het aanbrengen van de wax is al klungelig, maar het aftrekken is gewoon hilarisch. De video werd al meer dan 55.000 keer gedeeld.