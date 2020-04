"Michael Schumacher is niet de grootste aller tijden"

Ondanks het feit dat Michael Schumacher zeven wereldtitels veroverde tijdens zijn carrière vindt voormalig teambaas Eddie Jordan hem niet de beste aller tijden omwille van het feit dat hij geen teamspeler is.

Michael Schumacher verbrak tijdens zijn carrière record na record, ook dat van de meeste wereldtitels met zeven stuks, maar toch vindt Eddie Jordan niet dat hij de beste rijder aller tijden is.

In 1991 mocht Schumacher zijn eerste stappen zetten in de Formule 1 in het team van Jordan, maar Benetton kaapte hem meteen na zijn debuut weg bij Jordan.

“Het lijdt geen twijfel dat hij enorm getalenteerd is,” aldus Jordan in de ‘Off The Ball’-podcast.

"Wanneer ik terugdenk aan alle contracten die ik met Ferrari moest tekenen met de grote Michael Schumacher, is er geen twijfel over zijn uitstekende talent. Toch is er een gebied waar hij het laat afweten.

"Dat ene gebied was dat in elk contract, of ik nu met Irvine, Barrichello of wie dan ook tekende - er een clausule was met daarin dat zij tweede viool moesten spelen voor Michael Schumacher."

Wie dan wel de grootste is, daar kan Jordan geen sluitend antwoord op geven, maar eigen zeggen komt hij altijd terug bij dezelfde naam terecht, namelijk Alain Prost.

“Als je ze allemaal samenbrengt en je vraagt me wie ik denk dat de beste rijder was? Natuurlijk had Michael enorm veel talent, maar dat had Senna ook."

"Het is altijd moeilijk om te bepalen welke van de twee. Ik ben meestal iemand die hier wat consternatie of chaos mee veroorzaakt, omdat ik geloof dat geen van die coureurs de beste was waar ik tegen gereden heb of waar ik mee samenwerkte. Ik kom altijd terug bij Alain Prost."

Lewis Hamilton is de man die dit jaar, indien er geracet wordt, op gelijke hoogte zou kunnen komen met Michael Schumacher als het aankomt op het aantal wereldtitels en Jordan vindt dat zijn naam niet zou misstaan in het lijstje met illustere namen als Prost, Senna en Schumacher.

"Ik zou zeggen dat als er dit jaar een wereldkampioenschap is, we de komende maanden weer een kampioen zullen zien die zeven wereldtitels behaalt."

"Ik denk dat Lewis Hamilton alle kans heeft om de grootste rijder aller tijden te worden."

