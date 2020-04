Welzijnseconoom keert zich tegen de lockdown: “Je kan niet winnen van een virus”

Welzijnseconoom Paul Frijters is ervan overtuigd dat de lockdowns meer schade aanrichten dan we denken. De winst aan geredde levens weegt niet op tegen de verloren levenskwaliteit door werkloosheid en economische achteruitgang. “Twee maanden verplichte eenzaamheid voorkomt ­misschien de verspreiding van het virus, maar het is op termijn wel een emotionele schadepost.”